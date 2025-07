Porto Velho terá primeira clínica de bem-estar animal com atendimento veterinário gratuito

Um marco histórico para a causa animal: assim pode ser considerada a finalização do Chamamento Público nº 04/2025 , que definiu a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária como responsável pela implantação da primeira clínica de bem-estar animal de Porto Velho, com funcionamento semelhante a um hospital veterinário, uma iniciativa inédita na região Norte do Brasil.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a notícia é motivo de grande celebração, uma vez que a capital rondoniense fará história e se tornará protagonista na causa animal. “A partir de agora, os animais de estimação dos munícipes de Porto Velho terão acesso a atendimento veterinário de qualidade e de forma totalmente gratuita. Esta iniciativa não apenas garante cuidados essenciais para cães e gatos, mas também cumpre o compromisso da Prefeitura com a população e seus pets”, destacou o prefeito.

Atendimento será de alto nível e contará com profissionais qualificados Todo o processo de seleção e implantação do projeto foi conduzido com transparência e eficiência pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), que ressaltou a dedicação da equipe técnica envolvida. “A expectativa é que essa estrutura traga inúmeros benefícios: desde a prevenção de doenças e o controle populacional até o atendimento de emergências, contribuindo para uma cidade mais saudável e com maior respeito aos animais”, afirmou o secretário Vinícius Miguel.

A VENCEDORA

Com mais de 95 anos de atuação, a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária é pioneira no Brasil na promoção da saúde única, do bem-estar animal e da formação de profissionais da Medicina Veterinária.



Essa trajetória e credibilidade garantirão à estrutura implantada em Porto Velho atendimento de alto nível, com profissionais qualificados e serviços voltados à população que busca cuidados para seus animais de estimação.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)