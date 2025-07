Prefeitura de Porto Velho revitaliza praças e transforma em áreas mais seguras, bonitas e iluminadas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue firme no compromisso de transformar a cidade e devolver à população espaços públicos revitalizados, com mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida. Desta vez, as ações se concentram em dois pontos emblemáticos da capital: a Praça do Contorno e a Praça do Taxista, que estavam abandonadas e agora ganham uma nova identidade.

Na Praça do Contorno, localizada em área estratégica próxima ao shopping da cidade, os trabalhos foram iniciados após solicitação direta da Associação de Moradores. A equipe da Emdur já realiza serviços de limpeza, roçagem, poda, reconstrução da calçada lateral e pintura das quadras e meio-fio. Além disso, o local vai ganhar 20 novos pontos de iluminação em LED, mais modernos e econômicos, substituindo os antigos, e também a instalação de dez novas lixeiras, contribuindo para a manutenção da limpeza.

Já a Praça dos Taxistas, à rua Antônio Maria Valença com a rua Gibim, bairro 4 de Janeiro, até então não possuía infraestrutura adequada. Agora está passando por uma verdadeira transformação. O espaço, que antes era apenas uma quadra isolada, está sendo reconfigurado para se tornar uma praça completa. A revitalização inclui modernização elétrica com refletores LED, implantação de dez postes ornamentais, instalação de quatro bancos e seis lixeiras, proporcionando mais conforto, segurança e lazer para os moradores da região.

Praça dos Taxistas está sendo reconfigurado para se tornar uma praça completa Para o prefeito Léo Moraes, essas intervenções simbolizam uma gestão voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Estamos trabalhando para devolver o orgulho de viver em Porto Velho. Cada praça que revitalizamos é um espaço que se transforma em ponto de encontro, lazer, esporte e segurança para as famílias. Não se trata apenas de obras, mas de respeito com a população que esperou por tanto tempo por esses cuidados”, destacou o prefeito.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, reforça o papel estratégico da iluminação e urbanização na reocupação dos espaços públicos. “A revitalização das praças é um passo essencial para fortalecer o convívio social e trazer dignidade às comunidades. Estamos modernizando a infraestrutura, investindo em iluminação de qualidade e mobiliário urbano para que esses espaços voltem a ser utilizados com segurança e conforto por todos”, explicou Bruno.

Com essas ações, a atual gestão reafirma o compromisso de cuidar da cidade e promover um ambiente urbano mais humano e acessível. A meta é seguir avançando, levando obras e melhorias a todas as regiões de Porto Velho.

Texto:Muryllo Ferri

Foto:Emdur



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)