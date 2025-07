Cirurgias eletivas devolvem saúde e esperança para pacientes em Porto Velho

A dor física era constante, e a espera por uma cirurgia que nunca chegava era ainda mais difícil. Para dezenas de mulheres que há anos convivem com doenças ginecológicas, a angústia agora está dando lugar à esperança. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), está disponibilizando cirurgias eletivas por meio de convênio com o Hospital Santa Marcelina, renovado em maio deste ano.

“Nós estamos executando cirurgias gerais e cirurgias ginecológicas, como cirurgia de vesícula, de hérnia, de retirada do útero e de ovário”, declarou Diego Almeida, diretor técnico do Hospital Santa Marcelina.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, esse convênio é muito importante para atender quem mais precisa. "A realização das cirurgias tem sido um passo importante para desafogar a fila de espera e, mais do que isso, transformar a vida de quem já havia perdido a esperança".

Vilma Maria sofreu com dores por mais de dez anos Cláudia Máximo Brandão é cuidadora hospitalar e aguardava há dois anos por uma cirurgia de histerectomia. As dores vinham de quatro anos atrás, e a espera parecia interminável. Agora, ela fala com otimismo sobre o que está por vir. “Acredito que agora, com essa cirurgia aí, não vou ter mais problemas e seguir a vida com melhorias”, contou emocionada.

Vilma Maria sofreu com dores por mais de dez anos e chegou a desistir por causa do tempo de espera, dos custos e das dificuldades, até que, finalmente, sua chance chegou.

“Eu fui para a consulta, aí me indicaram pelo CEM e fiquei aguardando para fazer a cirurgia, e enfim recebi a ligação. Fiquei muito feliz, por poder me sentir assim”, destacou.

Juliana Fernandes passou por um longo período de espera Juliana Fernandes também passou por um longo período de espera. Convivia com um cisto no ovário esquerdo há quatro anos e aguardava há dois anos e meio pela cirurgia. O medo era que o quadro de saúde se agravasse. Agora, ela vê um novo horizonte.

“Eu tô feliz que vou fazer minha cirurgia e vou ficar com saúde, ter uma vida melhor. Poder fazer atividade física, que não tô podendo fazer, vou ter uma vida melhor”.

PARCERIA

A parceria entre o Hospital Santa Marcelina e a Prefeitura de Porto Velho representa um importante avanço no atendimento à saúde pública do município. “Esse é o propósito, ajudar quem mais precisa. O Santa Marcelina está muito grato e muito feliz de poder contribuir com a saúde pública”, destacou Crislaine de Sousa, gerente técnica administrativa do hospital.

Parceria representa um importante avanço no atendimento à saúde pública do município O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, reforça que o acesso às cirurgias acontece exclusivamente via regulação, iniciada nas unidades básicas de saúde. “Faça a sua regulação, que em breve a gente vai convocar você para fazer a sua consulta pré cirúrgica, para assim fazer a cirurgia lá no Hospital Santa Marcelina”.

Com a continuidade dos procedimentos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reafirma seu compromisso com o fortalecimento do SUS e a promoção do cuidado integral à saúde dos porto-velhenses.

Texto:Nathalie Ventura

Fotos:Gian Souza

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)