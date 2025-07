Ação integrada combate ocupação irregular em área de preservação permanente em Porto Velho

Na manhã desta quinta-feira (11), uma ação integrada foi realizada em Porto Velho para coibir a ocupação irregular em área de preservação permanente (APP), na zona Sul da cidade.

O objetivo da operação foi garantir a proteção de áreas públicas e ambientais que estavam sendo indevidamente ocupadas, ameaçando o equilíbrio ecológico e descumprindo legislações ambientais e fundiárias.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Vinícius Miguel, a ação reafirma o compromisso da gestão municipal com a legalidade e a sustentabilidade.

“Não podemos permitir a degradação de áreas tão sensíveis como as de preservação permanente. Nosso compromisso é com o meio ambiente, com o planejamento urbano e com a justiça social. Essa é uma demonstração clara de que o poder público está unido para combater ações ilegais”, afirmou o secretário.

Já o secretário adjunto da Sema, Renato Muzzulon Júnior, destacou a importância da articulação entre os órgãos. “Essa ação demonstra a força da integração institucional. A Sema, com demais secretarias e órgãos federais, atua para garantir que nosso território seja respeitado, prevenindo ocupações irregulares e protegendo o meio ambiente para as futuras gerações”, ressaltou.

A Sema reforça que continuará fiscalizando e atuando de forma enérgica para impedir novas invasões e ocupações ilegais em áreas públicas e protegidas, preservando o patrimônio natural da cidade.

A operação contou, ainda, com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Superintendência do Patrimônio da União (SPU) e Polícia Federal (PF).

Texto:Caio César

Foto:Arthur Lima

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)