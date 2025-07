Bailarinas de Ariquemes brilham em festival internacional com apoio do deputado Alex Redano

A cultura de Ariquemes ganhou destaque nacional com a participação de talentosas bailarinas e bailarinos da cidade no Festival de Dança em Fortaleza. A delegação contou com o apoio fundamental do deputado estadual Alex Redano, que destinou 150 mil reais para custear as passagens aéreas dos participantes.



A iniciativa garantiu que os jovens artistas pudessem representar o município em um dos maiores eventos de dança do país. O resultado foi a conquista de diversos prêmios em diferentes categorias, incluindo danças internacionais e apresentações solo.



Durante o retorno ao município, familiares e integrantes do grupo celebraram o apoio recebido e destacaram a importância dessa oportunidade. “É muito lindo ver as crianças vivendo esse sonho. Como mãe, fico muito agradecida por ela ter tido essa chance”, afirmou uma das mães presentes. Emocionada, uma das bailarinas também agradeceu: “Esse aqui é o prêmio do nosso grupo na categoria danças internacionais e esse é o meu solo. Fiquei em terceiro lugar, mas com muito orgulho. Foi um mês incrível de festival”.



Para o deputado Alex Redano, investir na cultura é fortalecer o futuro da juventude. “É motivo de muito orgulho ver nossos artistas levando o nome de Ariquemes para o Brasil e voltando com premiações. Nosso mandato segue comprometido com a valorização da cultura e com o apoio a projetos que transformam vidas”, destacou o parlamentar.



A participação no festival representou mais do que troféus. Foi a realização de sonhos, o fortalecimento da autoestima dos jovens e a certeza de que, com incentivo e investimento, a arte continua sendo um caminho de oportunidades e crescimento para a juventude de Ariquemes.





Texto e foto: Mateus Andrade | Jornalista