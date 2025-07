Parque Natural de Porto Velho: um refúgio verde para curtir o fim de semana com tranquilidade

No coração da zona norte de Porto Velho, ao final da avenida Rio Madeira, está um dos maiores patrimônios naturais da cidade: o Parque Natural Raimundo Paraguassu de Oliveira. Com uma área de 390 hectares de mata nativa preservada, o espaço oferece uma alternativa de lazer saudável, gratuita e acessível para quem deseja se conectar com a natureza, aprender sobre o meio ambiente ou apenas respirar ar puro com a família.

Larami Moreira visitou o local com a família Dona de casa e moradora da capital, Larami Moreira visitou o local com a família, após anos, e se surpreendeu com as mudanças. “Achei legal, interessante. Quando vim pela primeira vez, era criança e aqui funcionava um zoológico. Agora que virou um parque natural, ficou muito bonito e agradável. Um espaço realmente para todas as idades”, afirmou.

ATRATIVOS



Trilha a pé: 3 quilômetros de extensão pela floresta. Acontece aos finais de semana e feriados, com saídas às 9h e 15h, acompanhadas por agentes ambientais. Cada grupo pode ter até 30 visitantes, que recebem equipamentos de segurança e uma breve orientação antes do percurso.

Trilha suspensa: Um caminho de 900 metros elevado no meio da mata, proporcionando uma imersão segura e emocionante na floresta amazônica.

Trilha a pé tem 3 quilômetros de extensão pela floresta Espaços de lazer e convivência: playground coberto, área para piquenique, tirolesa, internet gratuita e água potável

MUSEU



Com mais de 150 itens, o Museu do Acervo Biológico apresenta espécies da fauna amazônica em técnicas de taxidermia e preservação úmida. É um passeio educativo e surpreendente para crianças, jovens e adultos.

VIVEIRO MUNICIPAL



Os visitantes podem levar para casa até 50 mudas por CPF, de diversas espécies nativas e frutíferas. O atendimento acontece de 8h às 11h30 e de 14h às 17h, mediante cadastro com nome, CPF e endereço.



Viveiro abriga cerca de 26 mil mudas de mais de 70 espécies diferentes O viveiro abriga cerca de 26 mil mudas de mais de 70 espécies diferentes, entre elas: ipês (amarelo, branco, rosa e roxo), açaí-de-touceira, bacaba, cerejeira, angelim, ingazinha, jacarandá-mimoso, acerola, cupuaçu, caju, jambo, jenipapo, graviola, uvaia, dentre outros.

ACESSO E FUNCIONAMENTO



O parque funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, inclusive em feriados. O acesso também pode ser feito por transporte público: a linha de ônibus Nova Esperança passa pela entrada do parque com frequência de uma hora.

NATUREZA QUE TRANSFORMA



Museu do Acervo Biológico apresenta espécies da fauna amazônica Para o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Renato Muzzolon, o Parque Natural representa mais do que uma alternativa de lazer: é um investimento direto na saúde e bem-estar da população. “É um equipamento de grande importância para a qualidade de vida do porto-velhense. O contato com a natureza é cientificamente comprovado como benéfico: reduz o estresse, a ansiedade e a pressão. Muitos buscam remédios, e aqui temos uma solução prática, gratuita e acessível”, destacou.

Já o educador ambiental David Souza ressalta a relevância do espaço para a educação ambiental e para o convívio familiar: “O meio ambiente é tudo. Ter um lugar assim dentro da cidade, que muitas vezes é poluída, é uma oportunidade para que famílias possam respirar um ar mais puro, aprender, brincar e viver momentos especiais juntos”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), ressalta que por ser uma unidade de conservação, não é permitido o ingresso de animais domésticos (pets) no Parque Natural.

Texto:Jhon Silva

Foto:Jhon Silva

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)