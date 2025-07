Prefeitura realiza Feira Mulher do Norte na sede do TRE/RO

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, realiza mais uma edição da Feira Mulher do Norte nesta sexta-feira (11). O evento acontece em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO), que cedeu o espaço e promoveu uma palestra sobre empreendedorismo sustentável.

Artesã Queileane Castro é proprietária da estamparia regional Flor do Maracujá A feira, que segue até às 17h, conta com a participação de dezenas de expositoras que apresentam e comercializam produtos como artigos de beleza, moda, biojóias, artefatos indígenas e alimentos.

Segundo a artesã Queileane Castro, proprietária da estamparia regional Flor do Maracujá, a feira é uma oportunidade para mostrar à sociedade sua produção, que utiliza materiais sustentáveis e regionais.

"Quando existe uma coordenadoria que valoriza o empreendedorismo feminino, temos a oportunidade de trazer e mostrar nossos produtos de qualidade e inovadores", relatou Queileane Castro.

35 expositoras participaram desta edição da feira Para a coordenadora de políticas públicas para as mulheres em Porto Velho,Isabele Morgado, a prefeitura disponibiliza toda a logística para que as mulheres empreendedoras consigam apresentar e vender seus produtos.

"Nós temos hoje 35 espaços e 75 empreendedoras inscritas. A seleção das expositoras é promovida através dos segmentos que o local onde é realizada a feira oferece. Essas mulheres passam um dia inteiro conosco para aprender sobre sustentabilidade", relatou Isabele Morgado.

As mulheres empreendedoras também tiveram a oportunidade de participar de uma palestra sobre a importância da sustentabilidade e de outras atividades promovidas ao longo do evento.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)