Ribeiro do Sinpol visita Ministério Público e reafirma compromisso com o fortalecimento institucional

Em mais uma ação voltada à construção de pontes entre os Poderes, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) esteve na sede do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), em Porto Velho. O parlamentar foi recebido pelo Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, e pelo Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo, Marcelo Lima de Oliveira.



A visita, marcada por cordialidade e respeito institucional, teve como foco o estreitamento das relações entre o Legislativo e o Ministério Público. Na pauta, foram discutidos temas de interesse coletivo, como o aprimoramento das políticas públicas, o fortalecimento da cidadania e a defesa das garantias constitucionais.



Durante o encontro, Ribeiro destacou a importância de um diálogo aberto e permanente entre as instituições. “Acredito que, quando os Poderes caminham juntos, quem ganha é a população. Essa troca de ideias, esse entendimento mútuo, contribui para a construção de políticas públicas mais eficazes e para a consolidação de uma democracia forte e justa”, ressaltou o deputado.



O Procurador-Geral de Justiça agradeceu a visita e enalteceu a iniciativa como uma demonstração de respeito ao papel do Ministério Público na sociedade. Segundo ele, manter um canal de diálogo com o Parlamento é fundamental para ampliar o alcance das ações institucionais em prol dos direitos da coletividade.



A agenda integra uma série de compromissos do deputado Ribeiro do Sinpol voltados à aproximação com instituições que atuam diretamente na promoção da justiça social, na fiscalização do poder público e na garantia dos direitos dos cidadãos rondonienses.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar