Ezequiel Neiva enaltece melhorias na Escola Boa Esperança para ensino na zona rural de Alta Floresta D’Oeste

Em um momento simbólico para a educação rural de Rondônia, a Escola Boa Esperança, localizada na Vila Marcão, distrito de Alta Floresta D’Oeste, caminha para a conclusão de uma ampla reforma estrutural. O trabalho consiste em uma parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal e a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).



A unidade escolar, que atende crianças da zona rural, tem se transformado em um ambiente cada vez mais seguro, acolhedor e propício ao aprendizado. Na última quinta-feira (10), o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) esteve presente no local e destacou o impacto do investimento na comunidade.



“Estou feliz por participar de mais uma entrega que representa um avanço concreto para a educação. A Vila Marcão, seus moradores e todo o município comemoram essa ação conjunta do Governo de Rondônia e da Prefeitura de Alta Floresta. Como parlamentar, sigo comprometido em apoiar iniciativas que melhorem a qualidade de vida das pessoas”, afirmou o deputado estadual Ezequiel Neiva.



O investimento na escola ultrapassa R$ 1 milhão, aplicados por meio de recursos estaduais, com apoio da Assembleia Legislativa e da gestão municipal. O governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), destacou a importância da união de esforços para alcançar resultados expressivos na área da educação.



“É com parcerias que conseguimos avançar. Alta Floresta D’Oeste é um município que tem dado bons resultados, e aqui aplicamos mais de R$ 1 milhão em recursos do Estado, com apoio da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovam os projetos, indicam melhorias e contribuem diretamente para que possamos executar ações como essa”, ressaltou o governador.



O prefeito de Alta Floresta D’Oeste, Gio Damo (União Brasil), reforçou a importância do apoio estadual e legislativo para promover uma gestão eficiente e voltada ao bem-estar da população, especialmente na área educacional.



“Quero agradecer à Assembleia e ao governo estadual, que tem um olhar municipalista. Estamos aqui em um distrito, e essa escola é exemplo de várias outras que foram beneficiadas com parcerias como essa. Hoje oferecemos um ambiente seguro e adequado para os alunos e professores, proporcionando tranquilidade aos pais e uma educação de qualidade para nossas crianças”, destacou o prefeito.



Texto e foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO