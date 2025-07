12ª Conferência Municipal de Assistência Social promove ampla discussão sobre os 20 anos do Suas

A 12ª Conferência Municipal da Assistência Social de Porto Velho, foi realizada nos dias 9 e 10 de julho, no L’Acordes Hotel, e teve como tema “20 anos do Suas: Construção, Proteção e Resistência”. A conferência foi realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Inclusão e Assistência Social e da Família (Semias).



Na abertura, na tarde do dia 9, a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz, e a vice-presidente do CMAS, Waldemarina Galvão, deram boas-vindas e desejaram muito estudo, reflexão, aprendizagem, e bom aproveitamento da Conferência a todos os participantes.



A conferência acontece periodicamente com o objetivo de avaliar a política de Assistência Social, identificar os principais desafios enfrentados e propor diretrizes estratégicas para seu aprimoramento futuro. O tema central desta edição foi “20 anos do Suas: Construção, Proteção Social e Resistência”.



Conferência acontece periodicamente com o objetivo de avaliar a política de Assistência Social O tema está organizado em cinco eixos: 1) Universalização do Suas; 2) Aperfeiçoamento Contínuo do Suas; 3) Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais; 4) Gestão Democrática, informação no Suas e comunicação transparente; 5) Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do Suas.



Cinco palestras foram realizadas para trabalhar os eixos:



Universalização do Suas:Acesso Integral com Equidade e Respeito as Diversidades. Palestrante: Becharra Rodrigues de Miranda.

Aperfeiçoamento Contínuo do Suas:Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional. Palestrante: Maria Gonçalves da Conceição.

Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais:Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no Sistema Único de Assistência Social (Suas). Palestrante: Tércia Marília Martins.

“Gestão Democrática, informação no SUAS e comunicação transparente:fortalecendo a participação social”. Palestrante: Marinilde Helena da Silva Santos.

“Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do Suas”.Palestrante: Massimo Araujo de Mesquita.



Na tarde da quinta-feira (10), formaram-se os grupos de trabalho para elaboração e aprovação, na plenária final, das propostas que serão levadas para a Conferência Estadual como sugestões do município de Porto Velho. Continuando, foi realizada a eleição dos delegados para a Conferência Estadual de Assistência Social, e então, no princípio da noite, foi encerrada a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Porto Velho.



Texto:Adaides Batista

Fotos:Rosinaldo Machado



Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)