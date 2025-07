Deputado Laerte Gomes participa da cerimônia de inauguração da 44ª Exposição Agropecuária de Ji-Paraná

O deputado Laerte Gomes (PSD) participou da abertura oficial da 44ª edição da Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Ji-Paraná. O evento anual destaca as conquistas agrícolas da região e fomenta o debate sobre inovação e práticas sustentáveis.



A exposição tornou-se uma plataforma fundamental para agricultores, empresas e formuladores de políticas locais. Ao apresentar diversos setores, a exposição não apenas destaca as práticas agrícolas, mas também reúne partes interessadas de diversos setores. Laerte Gomes enfatizou a importância desses encontros para promover as economias locais e aumentar o engajamento da comunidade.



Durante a cerimônia de abertura, os participantes foram apresentados a diversas exposições que apresentavam equipamentos de ponta e técnicas de agricultura sustentável. Laerte Gomes falou sobre os desafios singulares enfrentados pelo setor agrícola atualmente e a necessidade de soluções inovadoras. Além disso, ele incentivou os participantes a se concentrarem na cooperação entre empresas locais para promover o crescimento e a sustentabilidade em Ji-Paraná.



A 44ª edição promete uma programação empolgante de eventos, incluindo oficinas, seminários e oportunidades de negócios. À medida que o evento se desenrolou, diversas atividades aconteceram. Em uma noite memorável, mais de 20.000 pessoas entusiasmadas se reuniram na arena para assistir a uma apresentação eletrizante da renomada dupla César Menotti e Fabiano, consolidando ainda mais a reputação de Ji-Paraná como um polo de agricultura e comércio.



Segundo o líder local Laerte, o sucesso do evento destaca o potencial da cidade para sediar eventos de grande porte que atraem multidões de áreas vizinhas, impulsionando efetivamente a economia local. "Nesta manhã, tivemos a oportunidade de participar do fórum sobre pecuária organizado pela Marília Nutri. Após o fórum, visitamos a diretoria da Associação Rural de Rondônia (ARR). Lá, conversamos com figuras importantes como Zé Neto e o presidente Serginho Paredão. Eles descreveram as iniciativas que estão sendo tomadas para apoiar os agricultores locais e fortalecer o engajamento da comunidade", concluindo Laerte Gomes



Texto: Edilson Neves | Jornalista