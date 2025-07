Inscrições para Casamento Comunitário da Prefeitura de Porto Velho terminam na próxima terça (15)

Termina na próxima terça-feira, dia 15 de julho, as inscrições para o casamento comunitário que será realizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias). A cerimônia está prevista para acontecer no dia 23 de agosto.

De acordo com o Edital nº 01/2025 – Casamento Comunitário de Porto Velho , podem se inscrever os casais com idade a partir de 18 anos. Todos devem residir em Porto Velho e a renda familiar não pode ser superior a dois salários mínimos mensais. Pessoas inscritas no Cadastro Único também podem fazer a inscrição.

Para facilitar o atendimento aos noivos, a Prefeitura montou uma base presencial na Casa dos Conselhos Municipais, à rua Guanabara, nº 965, bairro Nossa Senhora das Graças, centro da cidade. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, uma equipe fica disponível para prestar todas as informações.

Base presencial foi montada na Casa dos Conselhos Municipais Aos que podem imprimir e digitalizar os documentos, a inscrição pode ser realizada pelo e-mail: [email protected].

ECONOMIA

Casar no cartório, em média, custa entre R$ 400 e R$ 600, valor que inclui taxas de proclamas, registro, certidões e demais trâmites legais. No Casamento Comunitário promovido pela Prefeitura, esses custos são totalmente isentos para os casais participantes. A economia direta pode ultrapassar R$ 600 por casal, sem contar o apoio com a cerimônia e outros detalhes que tornam o momento ainda mais marcante.

“Além da garantia de direitos e economia com os custos da cerimônia, regularizar o estado civil fortalece o vínculo familiar e proporciona mais estabilidade e o reconhecimento social à união”, comentou a secretária Lucília Muniz de Queiroz.



Texto:Augusto Soares

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (SMC)