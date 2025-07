Prefeito articula avanços no aeroporto e investimentos hidroviários em Porto Velho

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, esteve nesta semana em Brasília para uma reunião estratégica com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da capital de Rondônia.

Recebido pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o prefeito reforçou a importância do alfandegamento do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira e a necessidade de novos investimentos federais na infraestrutura portuária e logística de Porto Velho, como forma de consolidar a cidade como um polo estratégico na Amazônia.

Apesar de levar o título de "internacional", o Aeroporto Governador Jorge Teixeira ainda não opera plenamente como terminal de voos internacionais ou de cargas, o que limita o potencial econômico da região.

Léo Moraes destacou que o processo de alfandegamento é essencial para a mobilidade e fortalecimento da economia local De acordo com o ministro, o processo de alfandegamento segue avançando e a operação plena do aeroporto está prestes a ser autorizada pela Receita Federal. “Estamos trabalhando pessoalmente para que o alfandegamento se torne realidade. Já houve avanço na tratativa, e na próxima semana, uma equipe técnica do ministério estará em Porto Velho para avaliar todo o potencial da cidade”.

Durante o encontro, o prefeito Léo Moraes destacou que esse processo é essencial para a mobilidade e fortalecimento da economia local . “O nosso aeroporto carrega o nome de internacional, mas, na prática, nunca operou com esse status. Isso é um entrave enorme pra quem trabalha com exportação, para o agro e para a indústria. Agora, com esse avanço, estamos cada vez mais perto de mudar essa realidade”.

Com a medida, o aeroporto poderá, de fato, operar com voos internacionais regulares, conectando Porto Velho aos mercados externos. "Com isso, vamos conseguir fortalecer o transporte de cargas, atrair novos investimentos e garantir a geração de empregos", destacou Léo Moraes.

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Ferrovia Transoceânica Brasil–China é um projeto de uma ferrovia que passaria por Porto Velho até a fronteira com o Peru Outro ponto abordado durante a reunião, foi a infraestrutura logística da capital, com obras que melhorem a conexão entre a área portuária e os distritos. O prefeito também destacou a posição estratégica de Porto Velho no projeto da Ferrovia Transoceânica Brasil–China, uma iniciativa que visa ligar o Atlântico ao Pacífico, conectando o Brasil a mercados asiáticos por meio de uma ferrovia que passaria por Porto Velho até a fronteira com o Peru.

“Porto Velho pode e deve ser o coração logístico da Amazônia. Temos localização estratégica, conexão hidroviária, potencial ferroviário e rodovias importantes. O que falta é destravar os gargalos que nos impediram de avançar até aqui”, afirmou Léo Moraes.

Porto Velho tem uma localização estratégica, conexão hidroviária, potencial ferroviário e rodovias importantes O projeto prevê um trecho de 1.641 km entre Campinorte (GO) e Vilhena (RO), além de cerca de 770 km até Porto Velho, com um custo estimado em 2009 de R$ 5,25 bilhões para o trecho prioritário.

O ministro Silvio Costa Filho reforçou a importância de uma agenda logística integrada, envolvendo portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias. “À medida que o agronegócio cresce, a indústria cresce e o setor de serviços cresce, a gente precisa cada vez mais estruturar a agenda logística do país”, afirmou. A meta do governo é realizar 60 leilões entre 2023 e 2026, contratando cerca de R$ 30 bilhões em investimentos nos portos brasileiros.

VISITA TÉCNICA

Porto Velho receberá a visita da equipe técnica do Ministério dos Portos e Aeroportos para avaliar o potencial logístico da cidade Na próxima semana, está prevista a visita da equipe técnica do Ministério dos Portos e Aeroportos a Porto Velho para avaliar o potencial logístico da cidade e definir os próximos passos para o alfandegamento e outros projetos.

"Porto Velho dá passos concretos para se consolidar como referência na conexão entre o Brasil e os mercados internacionais, impulsionando o turismo, os negócios e o intercâmbio regional", finalizou o prefeito Léo Moraes.

A expectativa é que os avanços discutidos em Brasília tragam resultados práticos em breve, beneficiando a população e fortalecendo a economia de Rondônia.

Texto:Secom

Fotos:Anderson Parente/ Leandro Morais/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)