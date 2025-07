Agricultores de Primavera de Rondônia destacam apoio do deputado Jean Mendonça

Equipamento é essencial para o preparo do solo, e é fruto de emendas parlamentares do deputado (Foto: Carlos Henrique)

Produtores rurais do município comemoram a chegada de mais um implemento agrícola, uma grade aradora, destinada à Associação dos Produtores Rurais Rio Antônio João (APRAJ), localizada na linha 41, área rural do município. O equipamento, essencial para o preparo do solo, é fruto de emendas parlamentares do deputado Jean Mendonça (PL), que tem se destacado como um aliado importante dos agricultores. "Esse apoio fortalece não só nossa produção, mas toda a comunidade", afirma a agricultora Érica Patrícia, uma das beneficiadas.



A gratidão dos agricultores é unânime. Silvério, produtor local, ressalta a sensibilidade do parlamentar em atender às demandas dos agricultores e agricultoras, enquanto Deivo Leandro Nardo destaca que este já é o quinto implemento que a associação recebe com o apoio do deputado Jean Mendonça. "Temos no deputado Jean Mendonça um verdadeiro amigo da agricultura familiar", afirmou. Os recursos liberados têm transformado a realidade das propriedades rurais, elevando a produtividade e garantindo melhores condições de vida para dezenas de famílias. "Com esses equipamentos, conseguimos trabalhar com mais eficiência e qualidade", completa Deivo.



Além do diálogo direto com os agricultores, o deputado Jean Mendonça reforça a importância das parcerias locais para o crescimento sustentável do município. Ele destaca o trabalho em conjunto com o prefeito Lucas Nunes e os vereadores Professor Fábio, Júnior Lanzani e Lucinho da P1, unindo forças em prol de Primavera de Rondônia. "Nosso objetivo é desenvolver o município e valorizar quem coloca comida na mesa dos rondonienses", afirmou o parlamentar, reafirmando seu compromisso com políticas públicas que impulsionam a agricultura e a economia local.



Segundo o prefeito Lucas Nunes, com resultados concretos e reconhecimento da comunidade, a atuação de Jean Mendonça consolida-se como um exemplo de representatividade com resultados para toda a comunidade. “Seja por meio de maquinários, articulação política ou investimentos estratégicos, o deputado demonstra que, quando o poder público trabalha em sintonia com as necessidades do povo, o progresso chega mais rápido. E em Primavera de Rondônia, a colheita é de desenvolvimento e gratidão", celebrou.



Texto: Carlos Henrique I Jornalista