Ezequiel Neiva participa da inauguração do novo escritório da Emater em Alta Floresta D’Oeste

O deputado estadual Ezequiel Neiva participou na última quinta-feira (10) da inauguração da nova sede da Emater-RO em Alta Floresta D’Oeste, celebrando um marco importante para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. A obra, que representa um investimento de R$ 1.646.471,86 em recursos estaduais, entrega à população um espaço moderno, funcional e acolhedor, com 320,82 m² de área construída.



A nova estrutura foi pensada para garantir mais dignidade e eficiência no atendimento técnico ao produtor rural, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores da Emater. Para Ezequiel Neiva, a inauguração vai além da entrega de um prédio: é um símbolo do compromisso com quem vive e trabalha no campo.



"Essa nova sede representa mais do que uma estrutura física. Ela simboliza respeito ao homem e à mulher do campo, com atendimento mais eficiente e digno, e valorização dos profissionais que atuam diretamente no fortalecimento da agricultura familiar", afirmou o deputado durante a cerimônia.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva valorizou o trabalho do Governo de Rondônia no fortalecimento da agricultura familiar (Foto: Alexandre Almeida)



Iniciada em outubro de 2024 e concluída em julho de 2025, a construção da nova unidade é fruto da união de esforços entre lideranças políticas e órgãos públicos que trabalham pelo desenvolvimento rural de Rondônia.



"Este é um passo concreto em direção ao fortalecimento da agricultura familiar. Quando investimos no campo, investimos no futuro do nosso estado. Porque quando o produtor rural tem apoio e estrutura, toda a sociedade colhe os frutos desse progresso", destacou Ezequiel Neiva.



