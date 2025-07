Programa Calcário Já beneficia produtores da linha 28 de novembro com transporte gratuito de insumo agrícola

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), segue avançando com as entregas do Programa Calcário Já, que oferece transporte gratuito de calcário agrícola a agricultores familiares da capital.

Na zona rural da RO-05, especificamente na linha 28 de novembro, produtores da Associação Asprol 28 comemoram os resultados. “Essa ajuda chegou na hora certa. Em pouco tempo já foram duas carretas que beneficiaram diretamente a comunidade”, afirmou Edinaldo Nogueira de Abreu, mais conhecido por Dinho, presidente da associação.

