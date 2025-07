Prefeitura de Porto Velho abre chamamento público para locação de imóvel destinado à USF Vila Princesa

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (semusa), lança nesta sexta-feira (11) o Edital de Chamamento Público nº 007/2025/DIAC/DA/CGAF/SEMUSA , com o objetivo de realizar prospecção do mercado imobiliário na capital para a futura locação de um imóvel que abrigará temporariamente a Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Princesa.

A iniciativa visa garantir a continuidade dos serviços de saúde prestados à população da Comunidade Vila Princesa, enquanto o prédio atual da unidade passa por processo de reforma e ampliação, conforme previsto no Contrato nº 031/2025/COJUSA/PGM.

“A USF Vila Princesa é uma unidade essencial da Atenção Primária à Saúde. Nela, são realizados atendimentos médicos, de enfermagem, vacinação, ações preventivas e diversos serviços voltados à promoção da saúde da população local. Por isso, manter o funcionamento regular da unidade, mesmo que em novo endereço provisório, é fundamental para não comprometer a assistência à comunidade, especialmente àquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social”, destacou a secretária municipal de saúde.

ENVIO DAS PROPOSTAS

O prazo para envio das propostas é de 10 dias corridos, a partir da data de publicação do edital no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.

As propostas serão analisadas pelo Departamento de Atenção Básica da Semusa, com base em critérios como localização, atendimento às especificações técnicas do edital, prazos e demais condições exigidas. Ao final, será elaborado um relatório com a lista dos imóveis apresentados e divulgado o resultado da prospecção do mercado imobiliário.

ACESSO AO EDITAL

Todos os interessados devem acessar o edital completo, onde estão detalhados os critérios técnicos, requisitos mínimos do imóvel, formas de apresentação das propostas e demais informações necessárias para participação.

Confira aqui o edital.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:Leandro Morais

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)