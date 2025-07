Porto Velho reforça compromisso com a inclusão social ao criar secretaria municipal

Na mesma semana em que o Brasil celebra os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), a Prefeitura de Porto Velho dá um passo importante na promoção da justiça social ao transformar a antiga Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) na nova Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).

A mudança vai além de uma atualização de nomenclatura, representa um compromisso institucional com a dignidade humana, a equidade e a inclusão de todas as pessoas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade e com deficiência.

O QUE É A SEMIAS

A nova secretaria continua a oferecer todos os serviços de assistência social, ampliando sua atuação com foco na inclusão. O órgão é responsável por:

Entre as atribuições da Semias está a promoção de ações intersetoriais com outras secretarias -Prestar serviços de assistência básica e especial;

-Criar e executar políticas públicas para inclusão e equidade;

-Promover ações intersetoriais com outras secretarias;

-Gerir programas como o de transferência de renda e inclusão no mercado de trabalho;

-Garantir acessibilidade e a participação plena das pessoas com deficiência;

-Apoiar ações em defesa dos direitos humanos e da diversidade.

GESTORAS

Gestão municipal já vinha fortalecendo a pauta da inclusão, como a criação do Ônibus da Inclusão Comandada pela secretária municipal Lucília Muniz de Queiroz e pela secretária-adjunta Tércia Marília Martins Brasil, a Semias nasce com a missão clara de promover uma gestão que escuta, acolhe e atue com base na realidade da população.

"A criação da Semias simboliza um novo tempo. Queremos que a inclusão esteja presente em cada canto da cidade, em cada política pública. A deficiência não limita vidas, o que limita são as barreiras, e nosso papel é derrubá-las com políticas sérias, intersetoriais e humanas", disse a secretária Lucília Muniz de Queiroz.

A secretária-adjunta destacou que a Semias vem para avançar com a acessibilidade e a construção de uma cidade para todos. "Porto Velho reconhece que a inclusão é um direito, não um favor. A mudança para Semias é uma resposta concreta às demandas da sociedade e um avanço no compromisso com a acessibilidade, com o respeito às diferenças e com a construção de uma cidade onde todos tenham oportunidades", relatou.

A Para a Lucília Muniz, a inclusão deve estar presente em cada canto da cidade e em cada política pública gestão municipal já vinha fortalecendo a pauta da inclusão antes mesmo da criação da nova secretaria. Algumas ações realizadas incluem:

-Emissão de mais de 3 mil carteiras municipais do autismo, garantindo identidade e direitos;

-Criação do Ônibus da Inclusão, que leva serviços aos bairros;

-Realização da Páscoa no Parque, com ambiente acessível para crianças com deficiência e autismo;

-Instituição da Semana da Mãe Atípica no calendário oficial do município;

-Lançamento do programa Jovem Aprendiz Atípico, com vagas na Prefeitura para jovens com deficiência;

-Parcerias com instituições, conselhos e órgãos públicos para construção coletiva de políticas públicas;

-Fortalecimento da relação com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência;

-Planejamento para adesão ao Plano Viver Sem Limite, do Governo Federal;

-Criação da Central de Libras, em fase de implementação para atendimento em unidades de saúde.

Inclusão como política pública

A criação da Semias está alinhada ao entendimento de que inclusão não é caridade, é justiça social. A deficiência não está apenas no corpo, mas nas barreiras sociais, físicas, comunicacionais e institucionais. Ao enfrentar essas barreiras, o poder público promove dignidade, independência e participação plena.

Texto:Jhon Silva

Foto:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)