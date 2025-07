Deputado Alex Redano esclarece fake news sobre pedido de cassação do governador e vice

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano, veio a público nesta quarta-feira (10) para esclarecer boatos que circulam nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação sobre um suposto pedido de cassação do governador Marcos Rocha e do vice-governador Sérgio Gonçalves.



Segundo Redano, não existe nenhum tipo de pedido formal ou articulação nesse sentido dentro da Assembleia. “Meus amigos, passando aqui pra esclarecer de forma bem direta. Não existe nenhum pedido de cassação contra o vice-governador Sérgio Gonçalves e nem contra o governador Marcos Rocha”, afirmou o parlamentar.



O deputado ressaltou ainda que tem acompanhado diversas matérias e recebeu mensagens e ligações sobre o assunto, o que o motivou a se pronunciar. “Quero reforçar: isso é mentira. São boatos, fake news. Não existe protocolo, não existe articulação, nenhum deputado conversou sobre isso. Nada disso está acontecendo”, declarou.



Para Redano, é fundamental que a verdade prevaleça e que informações falsas sejam combatidas com responsabilidade. “Informação séria a gente trata com responsabilidade. E é isso que estou fazendo aqui”, finalizou.



A Assembleia Legislativa segue firme em seu papel institucional, respeitando a legalidade e o equilíbrio entre os poderes.





Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO