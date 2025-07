Dra. Taíssa solicita ao DER, drenagem e pavimentação das Avenidas Dr. Lewerger e Antônio Corrêa da Costa em Guajará-Mirim

A deputada Dra. Taíssa (Podemos) apresentou, por meio de indicação parlamentar, solicitação ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) para que seja celebrado convênio com a prefeitura de Guajará-Mirim, visando à realização de estudos técnicos que viabilizem a execução de obras de drenagem e pavimentação das Avenidas Dr. Lewerger e Antônio Corrêa da Costa, duas importantes vias urbanas do município.



A parlamentar destaca que a indicação busca atender a uma demanda antiga da população local. Segundo ela, ambas as avenidas possuem grande fluxo de veículos e pedestres e enfrentam problemas estruturais que se agravam principalmente no período chuvoso, em razão da ausência de sistema adequado de drenagem.



A situação da Avenida Antônio Corrêa da Costa, por exemplo, é alarmante: em dias de chuva intensa, a via chega a parecer um verdadeiro rio, dificultando o trânsito e colocando em risco a segurança dos moradores. “Nosso objetivo é garantir que os moradores de Guajará-Mirim tenham acesso a vias seguras, trafegáveis e com qualidade. A drenagem e a pavimentação dessas avenidas são fundamentais para melhorar a mobilidade urbana e proporcionar mais dignidade à população”, afirmou Dra. Taíssa.



A deputada reforça que a articulação entre o DER e a prefeitura é essencial para viabilizar tecnicamente e executar as obras de forma eficiente. O pedido também integra o compromisso do mandato com investimentos estruturantes nos municípios do interior. “Estamos falando de recursos do povo, voltando para o povo, em forma de melhorias concretas na vida de cada cidadão guajaramirense”, concluiu



Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar