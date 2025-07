Cirone Deiró assegura recursos e Machadinho ganha centro para atender crianças com transtornos de aprendizagem

O município de Machadinho do Oeste conta a partir de agora com um centro multidisciplinar para atender crianças com transtornos de aprendizagem. A instituição, denominada de Centro Acolher Professor Adalto Alexandre do Amaral Pereira, passa a atender, a partir do segundo semestre deste ano, cerca de 160 alunos. Os recursos para a reforma do prédio, onde está instalado o centro, foram assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil).



Além de viabilizar R$ 700 mil para investir no prédio, Cirone Deiró fez o compromisso de assegurar novos recursos para a construção de uma piscina e de outras melhorias no local. “Vamos atender todos os alunos da rede municipal, que possuem laudos, indicando algum transtorno de aprendizagem, com serviços de diversos profissionais, como psicopedagogas e psicólogas”, disse a secretária municipal de Educação, Iaane Aparecida da Graça Cordeiro.



A secretária acredita que o centro desempenhará um papel importante na melhoria da aprendizagem dos alunos com os mais diversos tipos de transtornos, fortalecendo inclusive a educação inclusiva. Ela afirmou que a atuação do deputado Cirone foi fundamental, para que o centro se tornasse realidade. “Buscamos o apoio do deputado e ele prontamente nos atendeu”, disse.



Segundo Cirone, o Centro Acolher não é apenas mais um espaço para o ensino, mas também a realização de um sonho das famílias atípicas e profissionais da educação, que há anos esperavam por um lugar dedicado ao acolhimento, inclusão e desenvolvimento dos alunos com transtornos de aprendizagem. “Esse investimento não é apenas em estrutura, mas em dignidade, oportunidades e futuro, para alunos que precisam de uma educação inclusiva”, disse.



Texto: Eli Batista I Jornalista