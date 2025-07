Dra. Taíssa destina emenda para realização da 30ª Expoagum em Guajará-Mirim e garante entrada totalmente gratuita

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) confirmou seu apoio à 30ª edição da Exposição Agropecuária de Guajará-Mirim (Expoagum), um dos eventos mais tradicionais do município. Neste ano de 2025, a festa será ainda mais especial: totalmente gratuita para o público e com uma programação diversificada entre os dias 10 e 13 de julho, no Parque de Exposições da Acrivale.



Entre as atrações confirmadas está o show nacional da cantora Marília Tavares, mas o evento não se limita à artista nacional: também haverá apresentações de cantores locais, valorizando a música regional e oferecendo uma programação que promete agradar a todos os gostos. Para garantir a realização desse grande evento, a deputada destinou R$ 858 mil em emenda parlamentar, reforçando o seu compromisso com a cultura e o desenvolvimento regional. "Esse é o recurso do povo, voltando para o povo em forma de lazer, renda e valorização da nossa tradição", destacou Dra. Taíssa.



“A Expoagum é um patrimônio cultural e econômico de Guajará-Mirim. Meu compromisso é com a valorização da nossa cultura, do agronegócio e da geração de oportunidades para a população. Fico feliz em contribuir para que esta edição seja histórica e acessível a todos”, destacou Dra. Taíssa. A expectativa é de que a 30ª Expoagum movimente o comércio local, gere empregos temporários e ofereça entretenimento para famílias de toda a região.



Além dos shows, a programação inclui rodeios, apresentações culturais, gastronomia típica e exposição de produtos do campo.



Com o apoio da deputada Dra. Taíssa, a Expoagum 2025 se consolida como um evento popular, democrático e de grande importância para o fortalecimento da economia e da cultura de Guajará-Mirim.



Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar