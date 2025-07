Deputada Dra. Taíssa realiza visitas às famílias do distrito de Nova Dimensão

Na quarta-feira (9), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve no distrito de Nova Dimensão para visitar as casas das famílias e ouvir de perto as demandas da população. Acompanhada de Sidney, liderança local que articulou os encontros, a parlamentar percorreu diversas residências em uma ação de escuta ativa, reforçando seu compromisso com um mandato participativo e próximo da comunidade.



Durante as visitas, Dra. Taíssa destacou a importância de manter o diálogo direto com os moradores: “Ouvir cada pessoa, entender suas dificuldades e lutar por melhorias é o que dá sentido ao nosso trabalho na Assembleia. Nova Dimensão tem voz no nosso mandato.”

Foto: Reprodução/ALE-RO

A visita integra uma série de ações que a deputada tem realizado nos distritos e comunidades do interior de Rondônia, com o objetivo de levar representatividade e soluções reais para quem mais precisa. "É assim que seguimos firmes, fazendo valer o lema: recurso do povo, voltando para o povo", destacou.



Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar