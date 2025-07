Operação da Semtran garante segurança viária ao entorno do aeroporto de Porto Velho

Visando a fluidez do trânsito, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), promoveu uma ação para coibir o transporte irregular de passageiros, inibir a formação de filas duplas, garantir a segurança viária e assegurar o cumprimento das normas de trânsito no entorno do terminal aeroportuário.

Os agentes e os fiscais da Semtran realizaram a devida fiscalização, verificando a documentação dos condutores, a regularidade do transporte e as condições dos veículos, juntamente com o apoio da Polícia Militar.

Essa integração se mostrou fundamental para garantir a efetividade da fiscalização, proporcionando uma atuação eficiente e objetiva.

Vale destacar que, no primeiro semestre do ano, a Prefeitura de Porto Velho realizou a remoção de placas que proibiam o estacionamento na área externa do aeroporto, além de retirar a proibição do estacionamento e a ciclofaixa sem funcionalidade, garantindo mais agilidade e economia para os porto-velhenses que utilizam o aeroporto.

A operação transcorreu de forma tranquila e ordeira, reforçando o compromisso dos órgãos envolvidos com a legalidade e a organização do transporte público e privado na capital.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Semtran

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)