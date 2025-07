Prefeitura realiza Festival de Encerramento Semestral para alunos dos programas esportivos municipais

A Prefeitura de Porto Velho realiza, neste sábado (12), das 8h às 12h, o Festival de Encerramento Semestral dos Programas Esportivos Municipais, na Vila Olímpica, com a participação dos alunos atendidos pelas iniciativas esportivas da gestão municipal. O evento tem como objetivo celebrar as conquistas dos jovens atletas, reunir famílias e promover cidadania, esporte e lazer em um só espaço.

A programação conta com torneios esportivos, entrega de medalhas, distribuição de lanches e diversas atividades recreativas. Além disso, serão oferecidos serviços gratuitos à população, como emissão da Carteira de Identidade Nacional (Cin), carteira do idoso e carteira da pessoa com transtorno do espectro autista, corte de cabelo, designer de sobrancelha, avaliação fisioterapêutica e vacinação. Os atendimentos serão realizados por meio da entrega de senhas limitadas, a partir do início do evento.

Iniciativa é voltada para todos os alunos que participam dos programas esportivos da Semtel

A iniciativa é voltada para todos os alunos que participam dos programas esportivos da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), que são desenvolvidos ao longo do ano com foco na promoção da saúde, disciplina, socialização e inclusão por meio do esporte. O festival representa o encerramento das atividades do primeiro semestre e é também um momento de reconhecimento ao esforço e dedicação dos estudantes.

Pais, responsáveis e comunidade em geral estão convidados a prestigiar o evento e participar deste momento especial, que reforça o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento das crianças e adolescentes do município por meio do esporte e da cidadania.

Texto:Renata Beccária

Foto:Leandro Morais/ José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)