Com nova estrutura, Defesa Civil de Porto Velho amplia serviços à comunidade

No âmbito da reestruturação administrativa da Prefeitura de Porto Velho, que visa modernizar e tornar a gestão pública mais eficiente, com foco na melhoria da qualidade de vida da população, a Defesa Civil, que era apenas uma coordenadoria, passa a ser Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC) e amplia as suas atribuições.

“A partir do momento que foi criada a SMDC, abrimos um leque de novos desafios, com a certeza de que agora as atribuições de responsabilidades administrativas e operacionais serão bem maiores. É como diz o ditado: com grandes poderes, grandes responsabilidades”, comentou o titular da pasta, o médico Marcos Berti.

TRABALHO

Criação da SMDC abri um leque de novos desafios, comentou o médico Marcos Berti “Na prática, conforme determinação do prefeito Léo Moraes, seguimos o alinhamento no mesmo contexto funcional das atividades impostas para a Defesa Civil, como as tomadas de decisões estratégicas, o acompanhamento de resultados nas nossas entregas, a gestão de equipes e a garantia do cumprimento de nossas ações junto às comunidades que precisarem da gente”, acrescentou.

O superintendente disse ainda que, nesse sentido, a SMDC continuará mantendo todos gerentes e apoios em monitoramento e vigilância, tanto na capital como nos distritos, regiões do alto, médio e baixo Madeira, além das zonas rurais. “Isso está contido em nosso trabalho e vamos manter nossa resiliência e perseverança”, pontuou.

“Além disso, vamos manter uma comunicação clara, coordenada e articulada com nossas secretarias municipais de Porto Velho, que sempre nos ajudaram, como também a diversos órgãos, a exemplo da Câmara Municipal, associações e níveis de governo, levando uma integração contínua, com planejamento estratégico e resposta de ajuda operacional para todos nossos munícipes”, afirmou.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

SMDC continuará mantendo todos gerentes e apoios em monitoramento e vigilância Prevenção -Identificar e mapear áreas de risco, desenvolver estratégias para evitar ou reduzir os impactos causados por enchentes, incêndios florestais e deslizamentos, entre outros;



Mitigação -Aplicar medidas para reduzir os efeitos de desastres, como melhorar o sistema de drenagem e construir obras de contenção;

Preparação -Elaborar planos de contingência, realizar treinamentos e simulados com a comunidade e órgãos parceiros, para garantir uma resposta rápida e eficaz em caso de emergência;

Resposta -Atuar na coordenação de ações de socorro e assistência às vítimas, como resgate, abrigo, distribuição de alimentos, água e garantir acesso aos serviços essenciais;

Entre as atribuições da SMDC é prestar informações e orientações sobre riscos e medidas preventivas Gestão de Riscos -Articular com outros órgãos e instituições para integrar ações de prevenção, mitigação e resposta a desastres, visando reduzir a vulnerabilidade das pessoas afetadas;

Atendimento à população -Prestar informações e orientações sobre riscos e medidas preventivas, além de receber e analisar solicitações de atendimento;

Comunicação -Informar a população sobre as condições climáticas, riscos e ações da Defesa Civil, através de diversos canais, inclusive redes sociais e site oficial;

Acompanhamento e avaliação -Monitorar a situação em áreas de risco, avaliar os resultados das ações realizadas e promover melhorias contínuas nos processos de gestão de riscos e desastres.

“Todos esses pilares representam nossas diretrizes e não tem como mudar essas etapas, pois a visão é uma só: reduzir danos e proteger a população”, finalizou.

CONTATO

O munícipe pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou (69) 98473-2112 (WhatsApp). O 199 é padrão para emergências e o outro é uma alternativa para solicitar ajuda em situação de risco e que seja necessária a atuação da SMDC.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ José Carlos/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (SMC)