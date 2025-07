Deputado Alex Redano destina R$ 300 mil para a realização da 44ª Expojipa em Ji-Paraná

Com o objetivo de fortalecer a cultura, o agronegócio e a economia regional, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), destinou R$ 300 mil em emenda parlamentar para a realização da 44ª Expojipa, que acontece entre os dias 9 e 13 de julho, no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, em Ji-Paraná.



A Expojipa é considerada uma das maiores feiras agropecuárias de Rondônia, sendo um marco no calendário cultural e econômico do estado. Em 2025, o evento celebra seus 44 anos de história, simbolizando quase meio século de tradição, progresso rural e integração entre o campo e a cidade.



O presidente da Assembleia Legislativa Alex Redano falou da importância dessa emenda para a realização da festa. “A Expojipa é muito mais do que uma festa. Ela é um símbolo de desenvolvimento econômico e social, que envolve milhares de famílias, gera emprego e renda, e preserva nossas tradições. O apoio por meio da emenda de R$ 300 mil é um reconhecimento à importância desse evento para Ji-Paraná e para todo o nosso estado”, destacou o deputado Alex Redano.



São 44 anos de tradição e desenvolvimento: A primeira edição da Expojipa ocorreu na década de 1980, nascendo com o propósito de valorizar o produtor rural e fomentar o agronegócio na região central de Rondônia. Desde então, a festa evoluiu, acompanhando o crescimento do município e do estado, tornando-se referência nacional em eventos agropecuários. Hoje, a Expojipa representa identidade, geração de oportunidades, negócios, cultura e entretenimento para todas as idades.



Grandes shows sertanejos: A 44ª Expojipa contará com cinco noites de apresentações musicais com artistas de renome nacional:



9 de julho – César Menotti & Fabiano;

10 de julho – Matogrosso & Mathias;

11 de julho – Brenno & Matheus;

12 de julho – Bruno & Marrone;

13 de julho – Pedro Paulo & Alex.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO