Semagric e Embrapa alinham detalhes para o 1º Workshop da Amazônia Ocidental

Na manhã de terça-feira (8), a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) se reuniu com representantes da Embrapa Rondônia para alinhar detalhes do 1º Workshop da Amazônia Ocidental sobre Meliponicultura, que acontecerá nos dias 1 e 2 de agosto, em Porto Velho.

O evento, que contará com a participação de apicultores, meliponicultores, cafeicultores e fruticultores, tem como objetivo principal fortalecer e difundir a criação de abelhas sem ferrão, atividade essencial para o equilíbrio ambiental e a produtividade agrícola.

De acordo com Lucilene Dantas, chefe adjunta de Transferência de Tecnologia da Embrapa, o workshop representa um grande passo para a conscientização sobre a importância dessas abelhas no ecossistema. “A Embrapa é uma parceira ativa nesse evento, que busca desmistificar a criação de abelhas sem ferrão e mostrar o quanto elas são fundamentais para a polinização e a sustentabilidade das produções agrícolas”, afirmou.

Workshop contará com palestras técnicas, rodas de conversa e demonstrações práticas A assessora técnica da Semagric, Lílian Nogueira, destacou que todas as etapas de planejamento e organização do evento estão sendo cuidadosamente conduzidas. “Estamos com toda a logística alinhada. A programação foi pensada para atender desde iniciantes até produtores mais experientes na atividade”, explicou.

Já o gerente de assistência técnica da Semagric, Roseval Guzo, informou que as inscrições para o evento já estão abertas. “Todos os interessados podem se inscrever por meio do link disponível no portal da Semagric . Será uma grande oportunidade de troca de conhecimento”, enfatizou.

O workshop contará com palestras técnicas, rodas de conversa e demonstrações práticas, abordando desde a biologia das abelhas sem ferrão até o manejo e comercialização de seus produtos.

O pesquisador e engenheiro agrônomo da Embrapa, César Teixeira, também reforçou a importância da integração entre instituições públicas, produtores e pesquisadores. “Esse encontro mostra o quanto o setor agrícola de Porto Velho está atento às práticas sustentáveis e à valorização de espécies nativas que têm papel estratégico na produção de alimentos”, concluiu.

A iniciativa é mais um passo importante para promover a meliponicultura como atividade sustentável e rentável na região amazônica.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)