Corujão da Saúde oferece atendimento noturno e desafoga unidades de emergência

Com os atendimentos em horário estendido, oferecido pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde, o Corujão da Saúde acontece de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite, nas unidades Hamilton Gondim, na zona Leste, e Manoel Amorim de Matos, na zona Sul, e tem desafogado o serviço de emergência nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da capital.

Maria dos Anjos, aposentada de 67 anos, resume bem o impacto positivo que o Corujão da Saúde tem causado na vida da população. “Eu vim saber do Corujão só hoje. Como estou com um problema de glândulas, a moça me informou e eu já resolvi vir. No postinho do meu bairro, do Areal da Floresta, meu marido tentou pegar ficha e já tinha acabado. Aqui é uma oportunidade para quem, como eu, não tem plano de saúde. Tudo é caro hoje em dia. Então, saber que posso ser atendida aqui à noite, de graça, é uma benção”.

Pensado para desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), o Corujão prioriza casos de baixa complexidade, como gripes persistentes, tosse, febre, dores musculares e de cabeça. A demanda é atendida por triagem, com prioridade para os casos mais urgentes.

ACOLHIMENTO E AGILIDADE

Quem também aprovou a iniciativa foi a diarista Jaqueline da Silva, avó da pequena Kayllyne Sampaio, de 8 anos. “É a segunda vez que venho aqui à noite e sou bem atendida. Minha neta estava com febre, dor de cabeça e garganta inflamada. Fomos direto para a triagem, em seguida para o médico, e agora já estamos na farmácia retirando o medicamento. É rápido e eficiente”.

O comerciante Amilton Mateus, vítima de um acidente que deixou sequelas na perna, também relatou boa experiência. “Cheguei, fiz a ficha e já fui atendido. O Corujão foi uma boa iniciativa da Prefeitura. Estou sendo bem tratado”.

De acordo com a enfermeira Priscila das Neves, responsável técnica pelo Corujão da Saúde na unidade Manoel Amorim de Matos, o atendimento noturno teve início no dia 1 de maio e registra, em média, 30 a 40 pacientes por noite.

“Atendemos com uma médica clínica geral e um pediatra todas as noites, focando nos casos leves. Situações graves continuam sendo direcionadas para a UPA. Nosso objetivo é justamente aliviar a superlotação nas emergências e dar atenção adequada aos quadros menos complexos”, explica Priscila.

Além da consulta médica, os pacientes recebem medicamentos básicos diretamente na farmácia da unidade. Outra novidade é a sala de vacinação, que passou a funcionar durante o Corujão todas as segundas-feiras, das 18h à meia-noite, com vacinas de rotina, como gripe e atualização da caderneta.

ENDEREÇOS:

Manoel Amorim de Matos - localizada na rua Angico, nº 5030, bairro Cohab, zona Sul de Porto Velho.

Hamilton Gondim – localizada na av. José Amador dos Reis, S/N, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Porto Velho.

Texto:Jhon Silva

Foto:José Carlos

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)