Luciano Brandão recebe título de cidadão honorário de Rondônia em homenagem proposta pelo deputado Cássio Gois

Durante a última edição da Cefecau (Feira do Café e do Cacau), realizada no final de semana em Cacoal, o diretor-presidente da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), Luciano Brandão, foi homenageado com o título honorífico de Honra ao Mérito Legislativo.



A proposta da homenagem partiu do deputado estadual Cássio Gois (PSD), em reconhecimento aos serviços prestados por Brandão ao desenvolvimento rural e à agricultura familiar em Rondônia.



Natural de Vilhena, Luciano Brandão é formado em medicina veterinária e pós-graduado em gestão do agronegócio. Ingressou na Emater em 2005 como extensionista rural, atuando em municípios como Alvorada do Oeste e São Francisco do Guaporé. Sua atuação no apoio a pequenos produtores, especialmente nas culturas de inhame, café e gado leiteiro, rendeu-lhe o título de Extensionista do Ano em 2017, concedido pela Frente Parlamentar do Agronegócio e Anater.



Desde 2019, Brandão comanda a Emater em Rondônia, onde tem promovido políticas de extensão rural, sustentabilidade e fortalecimento da agricultura familiar, alinhadas às diretrizes do governo estadual.



A honraria concedida por Cássio Gois destaca o compromisso de Brandão com o progresso rural e o bem-estar das comunidades agrícolas. Durante a cerimônia na Cefecau, o deputado Cássio Gois enfatizou: "Luciano personifica a dedicação do servidor público que transforma realidades. Esta homenagem é um tributo não só a ele, mas a todos que trabalham por um campo mais justo e produtivo."



Brandão agradeceu a honraria e reforçou seu compromisso: “este título é um incentivo para continuarmos avançando na missão de levar assistência técnica e oportunidades aos agricultores rondonienses."



A solenidade contou com a presença de autoridades, produtores rurais e servidores da Emater-RO, marcando mais um capítulo na história de reconhecimento aos protagonistas do agronegócio estadual.



Texto: Marcelo Negrão I Jornalista

Fotos: Secom ALE/RO