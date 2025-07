Parceria de Ezequiel Neiva garante novo veículo para obras em Alto Alegre dos Parecis

O município de Alto Alegre dos Parecis recebeu um importante reforço para a Secretaria Municipal de Obras: uma camionete Mitsubishi Triton 0 km, adquirida com emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo as solicitações dos vereadores Izaias Jovino, Jercino e Joelson da Flor da Serra.



A nova aquisição tem como objetivo melhorar a infraestrutura de atendimento à população, permitindo que os serviços públicos sejam realizados com mais agilidade e eficiência. O veículo será utilizado em apoio às atividades operacionais da secretaria, como transporte de equipes e acompanhamento de obras em todo o município.



Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, a entrega representa um compromisso com o desenvolvimento regional. “É uma satisfação poder contribuir com Alto Alegre dos Parecis. A camionete vai fortalecer a estrutura da Secretaria de Obras, garantindo mais agilidade no atendimento das demandas locais”, afirmou o parlamentar.



O prefeito Denair Pedro da Silva destacou a relevância do apoio que o município tem recebido por meio do trabalho do deputado. “Ezequiel Neiva é um parceiro do nosso município. Já destinou mais de R$ 10 milhões em investimentos para Alto Alegre dos Parecis em diversas áreas, e essa camionete é mais um exemplo do compromisso dele com nossa cidade. Vai ajudar diretamente nas ações da Secretaria de Obras”, enfatizou.



Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO