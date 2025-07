Prefeitura atua na rua Júlio de Castilho para resolver problema histórico de alagamentos na região

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue avançando com obras de drenagem na rua Júlio de Castilho, localizada no Centro da cidade. A intervenção tem como principal objetivo solucionar um problema histórico de alagamentos que há anos afeta moradores e comerciantes da região.

Nesta etapa da obra, estão sendo instaladas cerca de 25 manilhas com diâmetro de 400 milímetros, além de outras três manilhas de 300 milímetros, ampliando a capacidade de escoamento das águas pluviais. A ação também inclui a recuperação de duas caixas de drenagem que estavam totalmente comprometidas, prejudicando o fluxo adequado da água e agravando os pontos de alagamento.

Segundo a Seinfra, a intervenção vai garantir mais segurança e mobilidade para região, especialmente nos períodos de chuva, quando os transtornos eram frequentes. Com o reforço no sistema de drenagem, a expectativa é reduzir significativamente o acúmulo de água nas vias e prevenir danos ao asfalto.

Além de resolver um problema antigo, a obra representa mais qualidade de vida para os moradores e comerciantes que dependem diariamente da via para suas atividades. A Seinfra reforça que segue fiscalizando e acompanhando todas as etapas do serviço, com o compromisso de entregar uma infraestrutura eficiente e duradoura para a população.

Texto:Thaís Alves

Foto:Eduardo Freitas

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)