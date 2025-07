Jean Mendonça confirma liberação de R$ 450 mil para a 8ª edição da FICOP

O deputado Jean Mendonça (PL) anunciou, na noite da última sexta-feira (27), a liberação de R$ 450 mil em emenda parlamentar para a realização da 8ª edição da Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno e Região (FICOP). O anúncio foi feito durante o lançamento oficial do evento, realizado na sede da Associação Empresarial de Pimenta Bueno (ACIPB) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Com o tema “Mais Parcerias, Mais Oportunidades”, a feira acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2025, na Praça dos Pioneiros, e terá como atração de abertura o show do Padre Fábio de Melo.



Além do recurso garantido pelo deputado Jean Mendonça, a 8ª FICOP conta com o apoio do Governo do Estado de Rondônia, SEDEC, SEJUCEL, Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado Alex Redano, CONDER, FIDER, SICOOB CREDIP, Ciclo Cairu, Banco do Povo de Rondônia, FIERO, SEBRAE, Cone Sul Ambev, Lind’Água de Rondônia, Câmara Municipal e Prefeitura de Pimenta Bueno. Jean Mendonça destacou a importância da união de forças para o sucesso do evento. "A FICOP ganhou relevância social e econômica que ultrapassa as fronteiras do município, fortalecendo negócios e gerando empregos para a nossa gente", afirmou.

O presidente da ACIPB e CDL, Edmar Cosmo da Silva, ressaltou o apoio do deputado Jean Mendonça em iniciativas que impulsionam a economia local. O representante do segmento empresarial, adiantou algumas das atrações confirmadas para esta edição. Segundo ele, na área cultural terão os shows com o Padre Fábio de Melo e da banda da Polícia Militar de Rondônia, além da apresentação do humorista Xaropinho, do Programa do Ratinho. Este ano, a Feira terá eventos esportivos com a realização do campeonato estadual de capoeira.



O presidente também destacou a realização de rodadas de negócios e capacitação, além da Feira do Empreendedor Rondoniense, workshops e palestras, lazer, parques de diversão e duas praças de alimentação. A feira também valorizará o polo de confecção da região com um desfile de moda e trará apresentações culturais com talentos locais.

De acordo com o deputado Jean Mendonça, a FICOP se consolidou como uma das principais vitrines de negócios do estado, impulsionando empregos e investimentos. "Com centenas de expositores e uma programação diversificada, a 8ª edição da FICOP promete movimentar Pimenta Bueno e reforçar seu papel como polo industrial e comercial de Rondônia. Além do aspecto econômico, o evento oferece lazer e cultura em um ambiente acessível a todos", concluiu.