Deputado Alex Redano prestigia assinatura de convênio entre Detran e Prefeitura de Ariquemes para modernização da sinalização viária

Nesta segunda-feira (30), o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) participou da solenidade de assinatura do convênio entre o Detran de Rondônia e a Prefeitura de Ariquemes. O objetivo do acordo é promover a sinalização horizontal e vertical das vias urbanas do município, garantindo mais segurança e organização no trânsito.



O projeto foi desenvolvido em parceria entre a Diretoria Técnica de Engenharia e Tráfego do Detran-RO e o município de Ariquemes. As principais avenidas da cidade serão contempladas com as melhorias. O investimento total será de R$ 6.121.962,04.



Presente no ato, o deputado Alex Redano destacou a importância do convênio para a cidade. “Trata-se de uma ação que vai impactar diretamente na segurança de motoristas e pedestres. Estamos trabalhando para que Ariquemes tenha uma estrutura viária moderna, eficiente e segura”, afirmou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Alex Redano reforçou seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a segurança no trânsito em Ariquemes (Foto: Mateus Andrade | Jornalista)



A prefeita Carla Redano (União Brasil) também enfatizou a relevância do investimento para o município. “Esse convênio representa um avanço significativo para Ariquemes. A sinalização adequada salva vidas, organiza o trânsito e contribui para uma cidade mais segura e humanizada. Agradecemos ao Detran e ao deputado Alex Redano por essa parceria que fortalece o nosso trabalho”, declarou a prefeita.



O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou a importância da união entre os poderes para promover melhorias concretas à população. “Esse convênio é resultado de uma parceria sólida entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Ariquemes e a Assembleia Legislativa. Trabalhando juntos conseguimos levar mais segurança viária, qualidade de vida e respeito à população. Ariquemes ganha muito com essa iniciativa”, afirmou.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Deputado Alex Redano destacou a importância do convênio para a cidade (Foto: Mateus Andrade | Jornalista)



O Detran-RO vem ampliando sua atuação junto às prefeituras, colocando seu corpo técnico à disposição para auxiliar na elaboração de projetos e estudos voltados à melhoria da sinalização viária. Atualmente, 16 convênios estão em execução em Rondônia, sete deles firmados somente neste ano. Municípios como Teixeirópolis, Chupinguaia, Mirante da Serra, São Miguel do Guaporé, Campo Novo de Rondônia, Cerejeiras e Seringueiras já estão sendo beneficiados com recursos que ultrapassam R$ 6 milhões.



Outros 34 convênios estão em fase de estudo técnico ou elaboração de projeto. A meta é que até o final de 2025 pelo menos 15 novos municípios sejam atendidos, ampliando ainda mais a cobertura de sinalização viária no estado.



Alex Redano reforçou seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a segurança no trânsito em Ariquemes. “Seguimos trabalhando firmes para garantir investimentos que tragam melhorias reais à população”, concluiu.





Texto e fotos: Mateus Andrade | Jornalista