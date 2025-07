Serviços históricos na Linha 47/5 em Alta Floresta avançam após indicação do deputado Jean Oliveira

A região de Alta Floresta d’Oeste vive um momento inédito em sua história. Serviços de manutenção jamais vistos estão sendo realizados na Rodovia RO-383, conhecida como Linha 47/5, no trecho que liga o município ao distrito de Nova Gease.



A intervenção, coordenada pela 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), abrange aproximadamente 40 quilômetros de extensão. Os trabalhos incluem reconformação da plataforma (patrolamento), encascalhamento de pontos críticos, limpeza lateral, construção de saídas de água (drenagem) e desobstrução de bueiros, medidas fundamentais para melhorar a trafegabilidade e fortalecer o escoamento agrícola da região.



O deputado Jean Oliveira destacou a importância estratégica da obra para a população e agradeceu o apoio do Governo do Estado. “Esses serviços são históricos para Alta Floresta e só foram possíveis graças ao compromisso do governador Coronel Marcos Rocha, que atendeu prontamente nossa indicação. Também quero parabenizar e agradecer todos os servidores da 5ª Regional do DER-RO, que não medem esforços para garantir rodovias seguras e trafegáveis. É com união e trabalho sério que conseguimos avançar cada vez mais”, enfatizou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Para o residente regional do DER na Zona da Mata, Nilson Oliveira, a ação reforça o compromisso com a melhoria contínua das rodovias estaduais. Ele relembrou que, no ano passado, já foram realizados grandes avanços na via, como levantamento do greide, correção de curvas perigosas e instalação de bueiros.



O caminhoneiro Maurício da Silva, que utiliza diariamente a Linha 47/5 para transportar produção agrícola, comemorou as melhorias. “Essa obra muda nossa realidade. Antes era muito sofrimento para passar, muita pedra solta. Agora a viagem fica mais rápida, segura e a manutenção dos caminhões diminui. Só tenho a agradecer ao deputado Jean Oliveira, aos vereadores e ao governador por lembrarem de nós aqui”, afirmou.



Com esta intervenção, o Governo de Rondônia, em parceria com o deputado Jean Oliveira, reforça o compromisso com o desenvolvimento regional, garantindo mais segurança, eficiência e qualidade de vida para quem depende das estradas todos os dias.

Texto: Assessoria Parlamentar

Fotos: Nilson Oliveira | Assessoria Parlamentar