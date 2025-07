Ismael Crispin reconhece trabalho das forças de segurança da BR-429 e cobra mais investimentos após apreensão histórica de drogas

Cerca de quatro toneladas de skunk, uma variação da maconha com alto teor de THC, foram retiradas de circulação em uma operação integrada das forças de segurança.



O deputado estadual Ismael Crispin (MDB) destacou a importância da ação e reconheceu o trabalho das corporações que atuam na região da BR-429, com ênfase ao 11º Batalhão da Polícia Militar. “Mesmo com número reduzido de servidores, nossas corporações têm feito um grande trabalho. O que vimos neste domingo mostra a urgência de reforçar a estrutura dessas instituições”, afirmou.



Desde que assumiu como deputado estadual em 2019, Ismael Crispin tem destinado recursos para fortalecer as forças de segurança pública, com investimentos em viaturas, armamentos, equipamentos e melhorias estruturais. O parlamentar reforçou que seguirá cobrando mais apoio do Governo do Estado e do Governo Federal para a região.



“Esse corredor não pode ser a rota do narcotráfico. Precisamos de mais efetivo, mais estrutura e mais presença do Estado para garantir segurança à nossa gente”, alertou.



A região da BR-429, que conecta municípios de fronteira com a Bolívia, é considerada estratégica no combate ao tráfico de drogas e precisa, segundo o deputado, de atenção redobrada do poder público.





Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar