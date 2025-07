Deputado Jean Oliveira anuncia pacote de investimentos de mais de R$ 10 milhões no aniversário de Alta Floresta

Durante as comemorações, no sábado (14), o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira, anunciou para sua cidade natal um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 10 milhões, destinados a diversas áreas do município.



Ao lado dos vereadores Tia Fia e Álvaro Bueno, grandes parceiros de trabalho, o parlamentar destacou que os recursos já estão garantidos e vão beneficiar diretamente a população nas áreas de saúde, infraestrutura, desenvolvimento social e apoio à agricultura.



Entre os investimentos, Jean Oliveira confirmou a destinação de R$ 2 milhões para a compra de um ônibus zero quilômetro, que atenderá o transporte de pacientes da saúde. “Esse foi um compromisso que fiz e está se tornando realidade. O recurso já está tramitando e, muito em breve, estará na conta do município”, ressaltou.



Outra ação importante é o repasse de R$ 1 milhão para a construção de um centro de atendimento para crianças com autismo, um espaço fundamental para acolher e oferecer suporte especializado às famílias.



O deputado também destinou R$ 500 mil para a regularização fundiária, beneficiando produtores e moradores tanto de Alta Floresta quanto de Santa Luzia d’Oeste, garantindo segurança jurídica às propriedades.



Na área de infraestrutura, Jean Oliveira destacou que obras serão realizadas no município, fruto do trabalho conjunto com o governador Coronel Marcos Rocha, grande parceiro dos municípios da região.



Além disso, Jean reforçou que há investimentos significativos para a recuperação de estradas, fortalecimento das associações rurais, iluminação pública com lâmpadas de LED, além de melhorias na educação e no setor produtivo rural.



“Alta Floresta pode contar com meu compromisso, com meu trabalho e com minha dedicação. Ao lado dos vereadores Tia Fia e Álvaro Bueno, do prefeito Gio Damo e com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, seguimos firmes, levando desenvolvimento, qualidade de vida e mais oportunidades para nosso povo”, finalizou Jean Oliveira.





Texto e foto: Ricardo Barros | Jornalista