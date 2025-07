Elero conclui semana de cursos em Monte Negro, Pimenta Bueno e Porto Velho

A Escola do Legislativo de Rondõnia (Elero) concluiu mais uma intensa semana de cursos nos municípios de Monte Negro, Pimenta Bueno e Porto Velho. Em Pimenta Bueno, o Plenário da Câmara Municipal recebeu o curso de Oratória – Comunicação de Alto Impacto, ministrado pelo renomado professor João Belarmino, que reuniu grande público entre a população e servidores do legislativo.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O encerramento aconteceu na última sexta-feira (27), contando com a presença dos assessores parlamentares Marrom Ramos e Wanderlei Rodrigues, que representaram o deputado estadual Jean Mendonça, responsável por atender ao pedido da ACIPB e CDL de Pimenta Bueno para a realização do curso.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Em Monte Negro, o curso de Oratória foi ministrado pelo professor Márcio Poeta, com apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano, que indicou a realização do curso no município.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Já em Porto Velho, o curso de Libras, ministrado pelo professor Marcos Loureiro, movimentou diversos alunos durante o dia. À noite, foi a vez do curso de Informática Básica, com o professor Tiago Sales, que também atraiu grande público interessado em se qualificar.



Foto: Reprodução/ALE-RO



“O Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, tem sido o apoiador de linha de frente dos cursos nos municípios de Rondônia. Por meio dessa parceria, estamos levando nossa equipe técnica e professores para ampliar o conhecimento da população em geral”, destacou o diretor geral da Elero, Welys de Assis.



A Elero parabeniza todos os participantes por investirem em comunicação, acessibilidade e novas oportunidades de crescimento profissional.



Fonte: Assessoria Elero