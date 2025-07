Produtores de Vista Alegre do Abunã recebem orientação técnica para fortalecer agricultura familiar

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar no município de Porto Velho, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) tem intensificado ações de orientação técnica, voltadas aos pequenos produtores. Na última sexta-feira (27), uma equipe da pasta esteve no distrito de Vista Alegre do Abunã, no Ramal do Sargento, onde promoveu uma reunião com agricultores da região, no sítio do produtor rural Sinivaldo de Souza, conhecido como Valtinho.

Durante o encontro, os técnicos abordaram temas fundamentais para o bom desempenho das lavouras, com destaque para o controle e prevenção de doenças que afetam a produção agrícola, como a “vassoura de bruxa”, que compromete a plantação de mandioca.

A engenheira agrônoma da Semagric, Laís Mary Lisboa de Lima, conduziu as orientações técnicas com os produtores. “O nosso foco é capacitar o agricultor com práticas corretas no cultivo, manejo de pragas e doenças, e também boas práticas para o fortalecimento da cultura do café, que tem grande potencial aqui na região. Esse contato direto com o produtor é essencial para a produtividade e qualidade das lavouras”, explicou.

Engenheira agrônoma Laís Mary conduziu as orientações técnicas com os produtores O produtor rural Sinivaldo de Souza agradeceu a presença da equipe técnica e destacou a importância do apoio recebido. “A gente planta, mas nem sempre sabe como lidar com essas doenças. Essa visita da Semagric foi muito boa. Eu aprendi muita coisa hoje e vou aplicar aqui no meu sítio. É importante pra gente que mora longe da cidade ter esse tipo de orientação”, afirmou.

De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a proposta é ampliar esse tipo de atendimento nos distritos de Porto Velho. “A agricultura familiar é prioridade na nossa gestão. Estamos com nossas equipes nos ramais, nas comunidades e distritos, levando informação, assistência técnica e apoio direto ao produtor. Nosso objetivo é garantir que o pequeno agricultor tenha condições de produzir mais e melhor, com sustentabilidade e segurança”, destacou.

As ações de campo fazem parte de um planejamento estratégico da Semagric para fomentar ainda mais a produção agrícola, melhorar a renda das famílias e promover o desenvolvimento rural em todo o município.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)