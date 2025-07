Prefeitura realiza Aula Inaugural dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Educação Escolar

Como parte das ações de valorização e qualificação dos profissionais da educação, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nesta segunda-feira (30), às 19h, no Teatro Banzeiros, a Aula Inaugural dos Cursos de Mestrado e Doutorado Profissional em Educação Escolar, promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (PPGEEProf).

A iniciativa é resultado da efetivação dos Convênios Nº007/PGM/2022 e Nº005/PGM/2024, firmados entre a Semed, a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária (Fundape/AC). Os convênios têm como objetivo viabilizar a oferta de formação continuada em nível Stricto Sensu para professores, gestores e especialistas da rede municipal de ensino de Porto Velho.

Essa ação cumpre a Meta 14 do Plano Municipal de Educação (PME), que prevê a ampliação da oferta de pós-graduação para profissionais da educação, como instrumento de fortalecimento da política pública de valorização profissional.

A gestão e execução dos convênios ocorrem da seguinte forma: A Semed, por meio da Assessoria Técnica (Astec), é responsável pelo investimento financeiro e pelo acompanhamento da execução dos convênios; A Unir, por meio do PPGEEProf, conduz a execução acadêmica dos cursos de Mestrado e Doutorado Profissional e a Fundape/AC é a responsável pela gestão financeira dos recursos, conforme os Planos de Trabalho e de Desembolso dos convênios firmados.

“A Semed reafirma seu compromisso com a formação continuada e a qualificação dos profissionais da rede municipal, reconhecendo que investir em educação é, sobretudo, investir em pessoas. A oferta de cursos de pós-graduação Stricto Sensu representa mais um avanço na construção de uma educação pública de qualidade, crítica e transformadora”, disse o titular da Semed, Leonardo Leocádio.

Estão contempladas nesta aula inaugural as seguintes turmas:

Convênio Nº007/PGM/2022 –1 turma de Mestrado, com 25 professores;

Convênio Nº005/PGM/2024 –1 turma de Mestrado, com 30 professores;

Convênio Nº005/PGM/2024 –1 turma de Doutorado, com 8 professores.

A solenidade contará com a presença de autoridades locais e representantes das instituições parceiras, seguida da palestra do Professor Dr. Nonato Assis de Miranda, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) e Coordenador Adjunto dos Programas Profissionais da Área de Educação na CAPES, responsável pela Avaliação Quadrienal 2021-2024. O tema da palestra será: "Contribuições dos Programas Profissionais em Educação para a melhoria da qualidade da Educação Básica".

Texto:Meiry Santos

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)