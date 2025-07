Gislaine Lebrinha destina R$ 150 mil para fortalecer serviços de fisioterapia em Costa Marques

Medida visa melhorar as condições de atendimento e ampliar os serviços voltados à recuperação de pacientes no sistema público de saúde (Foto: Governo de RO)

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) confirmou a destinação de R$ 150 mil em recursos para investimentos na área de fisioterapia no município de Costa Marques e no distrito de São Domingos do Guaporé. A solicitação foi apresentada pelo vereador Paulinho da Saúde. A medida visa melhorar as condições de atendimento e ampliar os serviços voltados à recuperação de pacientes no sistema público de saúde. Os recursos poderão ser aplicados em estrutura, equipamentos e suporte técnico.



Durante o anúncio, a deputada firmou parceria com o fisioterapeuta Dr. Francisley (Tile Gonçalves), que atua diretamente com a população local. “A atuação em parceria com profissionais que conhecem de perto a realidade da saúde é fundamental para garantir que os recursos sejam bem aplicados e gerem resultados concretos”, afirmou Lebrinha.



A parlamentar destacou que fortalecer a saúde nos municípios é uma das prioridades do seu mandato, e que descentralizar os recursos permite atender com mais agilidade as demandas locais. Ela também agradeceu o apoio do Governo de Rondônia e a colaboração da população de Costa Marques, que tem contribuído com o encaminhamento de demandas e o fortalecimento das ações no município.



Texto : Julia Cardoso I Jornalista