Projeto Cidadania em Movimento realiza mais de 1.500 atendimentos no distrito de Rio Pardo

O projeto Cidadania em Movimento, da Prefeitura de Porto Velho, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) e parcerias, esteve sexta-feira (27), sábado (28), e domingo (29) em Rio Pardo, quando realizou 1.534 atendimentos de serviços essenciais à população do distrito.



O projeto Cidadania em Movimento tem como objetivo principal aproximar a administração pública das comunidades, principalmente aquelas mais distantes da capital, oferecendo serviços essenciais gratuitos, como emissão de documentos, atendimentos de saúde, jurídico, psicossocial, entre outros.



Como em todas as ações do projeto Cidadania em Movimento, o atendimento foi organizado por senhas, estas sendo entregues por ordem de chegada. O atendimento funcionou sem nenhum imprevisto, sendo todas as demandas atendidas.



Atendimento foi organizado por senhas entregues por ordem de chegada A senhora Zuleika dos Santos, casada, 46 anos, mora numa linha a 15 quilômetros do distrito de Rio Pardo. Ela acordou cedo, no sábado (28), e foi até o projeto Cidadania em Movimento, para obter o Cadastro Único. “Foi um sobrinho que me informou sobre o Cadastro Único e o Bolsa Família. Ele me ligou dizendo que hoje aqui estavam tirando o Cadastro. Trabalho muito bom esse da Prefeitura para a gente que mora distante de tudo”, disse Zuleika.



A ação social contou com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), dentre outros.



A secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz, elogiou o trabalho da equipe da Semasf, que organizou a ação, e agradeceu a parceria de diversas secretarias municipais e instituições estaduais e federais que participam e ajudam a realizar o projeto. A secretária ressaltou o incentivo e apoio do prefeito Léo Moraes para a realização dos serviços da Assistência Social no município de Porto Velho.



