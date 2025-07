Cláudia de Jesus beneficia escola de Chupinguaia com veículo para atividades pedagógicas

O Conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Moacyr Caramello localizado em Chupinguaia comprou um carro para suporte técnico e administrativo da instituição com recursos de emenda parlamentar da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT). O valor repassado para aquisição do veículo foi de R$ 110 mil. A parlamentar fez a entrega do meio de transporte na noite do último sábado (28), com a presença de moradores e demais integrantes da escola.



A deputada enalteceu o trabalho da diretora Ineide da Silva Soares e sua equipe, que fizeram a solicitação da emenda junto com a comunidade. “Estou muito feliz de fazer essa entrega, que tenho certeza que vai ajudar todos os professores e alunos no desempenho de uma educação melhor para o público que frequenta a escola. Estamos entregando uma estrutura que dará suporte para que o ensino e aprendizagem possam avançar cada vez mais”, lembrou Cláudia de Jesus.



A parlamentar falou que mantém diálogos com o governo, para que seja feito reforma da escola, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).



Mais mobilidade



Com transporte será possível ampliar em 100% os atendimentos pedagógicos presenciais. Os educadores e a comunidade escolar terá melhor mobilidade para formações, treinamentos, reuniões, visitas, carregamento de materiais educativos e agiliza todo o trabalho administrativo. A instituição atende mais de 900 alunos que precisam de orientação escolar frequente.



A escola Moacyr Caramello funciona na zona rural e possui duas unidades localizadas nos distritos de Novo Plano e Guaporé, distante 45 quilômetros do centro urbano. O recurso foi repassado para a escola por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A escola fica na rua Senador Ronaldo Aragão, bairro Setor 10.



Texto: Francisco Costa I Jornalista - Assessoria parlamentar.