Jean Mendonça participa da entrega de van adaptada para Associação de Pessoas com Deficiência em Jaru

O deputado Jean Mendonça (PL) realizou a entrega de uma van adaptada para a Associação da Pessoa com Deficiência de Jaru (ASPEDEJAR). O veículo, no valor de R$ 323 mil, foi custeado por meio de emenda parlamentar do deputado e vai auxiliar no transporte de pessoas com deficiência, solucionando uma das principais dificuldades enfrentadas por esse público: a locomoção.





Durante a cerimônia, o presidente da ASPEDEJAR, Ademir Pereira, destacou a importância da conquista. "Muitos associados precisavam faltar a consultas médicas por falta de transporte adequado. Com essa van, teremos condições de oferecer um serviço essencial", afirmou. Ele também enalteceu a sensibilidade do deputado Jean Mendonça em atender a uma demanda antiga da entidade.



Amanda, jovem com deficiência e representante da associação, entregou uma placa de agradecimento ao parlamentar. "Esse gesto vai beneficiar dezenas de famílias. O deputado agora é um amigo e defensor da nossa causa", disse, emocionada.



Jean Mendonça reafirmou seu compromisso com a inclusão. "É uma honra contribuir para o bem-estar dessas pessoas. Melhorar a vida da população é nossa maior missão", declarou durante a entrega das chaves ao presidente da ASPEDEJAR. A van deve ampliar o acesso a serviços de saúde e outros atendimentos essenciais para a comunidade de pessoas com deficiência no município.



Texto: Carlos Henrique I Jornalista