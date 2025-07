Créditos não serão perdidos com o fim do ComCard nesta segunda (30)

Nesta segunda-feira (30), a prefeitura de Porto Velho encerra as atividades com o cartão ComCard e troca seu modelo de bilheteira do sistema de transporte público coletivo para o aplicativo Bipay, que traz mais facilidade e agilidade aos usuários.



Vale destacar que os cidadãos que possuem saldo em seus cartões antigos não irão perder seus valores depositados, porém, os créditos não passarão de forma automática para o novo sistema, motivo pelo qual é recomendado que a troca seja realizada antes do cartão ComCard entrar em desuso.



De acordo com a gerente da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), Adriana Rosa, a prefeitura irá promover um levantamento de saldo e ajustar as novas contas dos usuários através do Bipay, mas ainda levará alguns dias até que tudo se alinhe.



De acordo com a Adriana Rosa, a prefeitura irá promover um levantamento de saldo do ComCard “Precisamos de um tempo para fazer levantamento de saldo. São duas empresas diferentes, o que torna impossível a transferência automática do saldo. A Prefeitura e a concessionária estudarão a melhor forma de realizar essa transferência”, destacou Adriana Rosa.



SISTEMA BIPAY



Baixe o App Bipay na loja do seu celular Android ou iOS. Os usuários devem selecionar a opção ComPorto Velho, criar uma conta e preencher com os dados do CPF, e-mail, nome completo, senha, número do celular e aceitar os termos de uso. É importante seguir as orientações.

CARTÃO FÍSICO

Quem preferir utilizar o cartão físico do novo sistema pode retirá-lo gratuitamente nos seguintes pontos de atendimento:

Tudo Aqui -Centro

Av. Sete de Setembro, 830

Segunda a sexta: 8h às 17h

Tudo Aqui -Porto Velho Shopping

Av. Prefeito Chiquilito Erse, 3288, Flodoaldo Pontes Pinto

Segunda a sexta: 10h às 20h / Sábado: 10h às 18h

Rodoviária de Porto Velho

Av. Gov. Jorge Teixeira, 1296, bairro Embratel

Segunda a sexta: 8h às 17h / Sábado: 8h às 12h

Praça CEU –bairro JK

Rua Antônio Fraga Moreira, 1706

Segunda a sexta: 7h30 às 13h30

A nova bilhetagem é parte do compromisso da Prefeitura com a modernização e a melhoria do transporte público.

