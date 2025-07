Técnicos do Creas recebem capacitação sobre “Violências e Violações de Direitos e Seus Efeitos Psicossociais”

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, realizou na última sexta-feira (27), mais uma capacitação com o curso “Violências e Violações de Direitos: Seus Efeitos Psicossociais" para os técnicos, assistentes sociais, psicólogos e coordenadores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).



O curso teve 58 vagas e foi realizado no auditório do Creas, das 8h às 17h, com carga horária de 7 horas, e os participantes receberam declaração de comparecimento. O curso foi ministrado pela assistente social do Serviço Social do Comércio (Sesc), Elizabeth Lucas de Amorim.



A capacitação teve objetivo aprimorar o conhecimento e as habilidades dos profissionais que atuam na área, para poderem oferecer um atendimento mais eficiente e qualificado às famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, com foco na garantia de direitos e na superação de situações de violência, abandono, e outras expressões de risco pessoal e social.



“Investir em capacitação é também uma forma de valorizar os trabalhadores da Assistência Social, reconhecendo sua importância e estimulando o compromisso com o serviço público. Profissionais que se sentem preparados e reconhecidos tendem a atuar com mais motivação, criatividade e responsabilidade. Em suma, a capacitação é uma necessidade estratégica para que a Assistência Social cumpra seu papel de garantir direitos, promover cidadania e transformar realidades”, afirmou a secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz.



Texto:Adaides Batista

Fotos:Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)