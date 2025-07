Gislaine Lebrinha garante R$ 400 mil para a saúde de Vale do Paraíso

Deputada destacou que o cuidado com a saúde das pessoas começa com responsabilidade na destinação de recurso (Foto: Assessoria parlamentar)

A saúde pública de Vale do Paraíso recebeu um novo reforço. A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 400 mil em emenda parlamentar para o município, com foco na ampliação e melhoria dos serviços oferecidos à população.



O investimento foi articulado em parceria com o vereador Vilson da Saúde e contou com o apoio do deputado federal Lebrão (União Brasil), que tem atuado ao lado da deputada na viabilização de recursos para os municípios de Rondônia.



A deputada destacou que o cuidado com a saúde das pessoas começa com responsabilidade na destinação de recursos. “Nosso papel é garantir que os recursos públicos atendam as prioridades reais da população. Em cada município, temos ouvido as demandas e buscado entregar soluções que melhorem o dia a dia das famílias”, afirmou Lebrinha.



O recurso já está disponível para ser utilizado pela gestão municipal, conforme as necessidades da rede local. A deputada reforçou que o trabalho segue com foco no atendimento básico, na infraestrutura das unidades e no fortalecimento da saúde nos municípios do interior.



Texto por Julia Cardoso I Jornalista