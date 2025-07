Cafecau inicia-se nesta sexta-feira com apoio de Cirone Deiró

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) assegurou R$ 150 mil para a realização da 4ª Semana do Café e do Cacau, a Cafecau. O evento inicia-se na próxima sexta-feira (4) e encerra-se no domingo. A programação inclui a exposição de diversos produtos, barracas de alimentos, shows regionais e nacionais, além de várias outras atrações. “Apoio e participo desse evento desde sua primeira edição, pois acredito que a Cafecau é uma grande oportunidade para valorizarmos nossos produtores de café, de cacau e de outras culturas de nosso estado, mostrando o potencial sócio-econômico de Rondônia para o Brasil e para o mundo”, afirmou Cirone.



A exposição no Espaço Beira Rio começa na sexta-feira, mas a programação geral do evento teve início no último domingo (29), com a realização da Corrida Cafecau, que reuniu em torno de mil participantes, representando diversos municípios de Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Durante os demais dias antecedentes ao início da feira, haverá cursos, palestras e outras atrações. Também faz parte da programação, na sexta-feira, dia 4, às 19h, a realização de sessão solene da Assembleia Legislativa.



Segundo Cirone, a programação da Cafecau foi pensada especialmente para agricultores, investidores e empreendedores, se tornando uma importante oportunidade para se fechar negócios, conhecer novidades do setor e impulsionar a produção. “É um período em que Cacoal se transforma no centro do agronegócio e do empreendedorismo do Estado”, disse.



De acordo com o deputado, a realização do evento é também mais uma oportunidade para promover o potencial do município, divulgando o setor econômico, produtivo, turístico e cultural, inclusive o comércio de artesanatos, além de oferecer lazer à população.



Texto: Eli Batista I Jornalista