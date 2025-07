Deputado Alex Redano viabiliza apoio a ultramaratonista que venceu prova de 350km em Minas Gerais

O ultramaratonista rondoniense Manoel Alves Barbosa conquistou o primeiro lugar na principal categoria da Ultramaratona “Ultra do Vulcão”, realizada em Poços de Caldas (MG). A vitória veio na prova geral de 350 quilômetros, percorridos em 62 horas. Com 66 anos de idade, Manoel mais uma vez demonstrou força e superação, elevando o nome de Rondônia no cenário nacional das corridas de resistência.



Foto: Reprodução/ALE-RO Familiares e amigos recepcionaram o atleta em sua chegada (Foto: Divulgação)



O atleta contou com o apoio do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), que viabilizou emenda parlamentar para custear a passagem aérea até Minas Gerais. O incentivo foi fundamental para que Manoel pudesse representar o estado na competição, que é considerada uma das mais desafiadoras do país.



“É motivo de orgulho para todos nós ver um rondoniense vencendo uma prova tão exigente. Apoiar o esporte é também investir em histórias de superação como a do Manoel, que serve de exemplo para muitas gerações”, destacou o deputado Alex Redano.



Foto: Reprodução/ALE-RO Emenda parlamentar do deputado viabilizou a participação do atleta (Foto: Divulgação)



Manoel foi recebido com festa no aeroporto de Porto Velho. Familiares, amigos e admiradores aguardavam sua chegada com faixas e aplausos, celebrando o resultado histórico alcançado pelo atleta.



Integrante da Federação de Atletismo de Rondônia, Manoel Alves segue sua trajetória colecionando títulos e quebrando barreiras. Com apoio institucional e determinação pessoal, ele continua levando o nome de Rondônia para os pódios do Brasil.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Divulgação