Obra de pavimentação no bairro Planalto é retomada em Porto Velho

Comprometida com o trabalho de transformar a infraestrutura urbana e elevar a qualidade de vida dos porto-velhenses, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), vem fiscalizando os trabalhos de pavimentação das principais ruas do bairro Planalto, localizado na zona Leste da cidade.

Inicialmente, serão cinco ruas contempladas com o serviço que, além do asfalto, contará com drenagem, meio-fio e sarjeta. O recurso é oriundo de emenda parlamentar, encaminhada ainda no ano de 2019, porém, o trabalho acabou sendo paralisado após o abandono da antiga empresa responsável pela execução do projeto.

De acordo com o Thiago Cantanhede, a equipe técnica da pasta conseguiu retomar esse projeto em tempo recorde De acordo com o secretário adjunto da Semob, Thiago Cantanhede, a equipe técnica da pasta conseguiu retomar esse projeto em tempo recorde, junto com a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), após anos de paralisação, por meio de uma nova licitação, dando um exemplo do compromisso da atual gestão com o bem-estar da sociedade.

“Esse asfalto que chega ao bairro Planalto é fruto de um trabalho de retomada de recursos que estavam paralisados. A Semob segue dedicada ao trabalho de fiscalização, para que o recurso seja aplicado de forma correta, garantindo a melhoria na qualidade de vida da nossa população”, destacou Catanhede.

O maquinário já está em pleno funcionamento, e a previsão de término da obra é de 20 dias.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)